Guardiola se irrita e discute com torcedores que pediam autógrafos: 'Não venham de novo'

"Vocês querem viver a vida fazendo isso? Honestamente. Quais são os seus sonhos? Cadê os seus sonhos?", questionou o treinador que ainda deixou escapar alguns palavrões diante da situação.

No calor do desentendimento, o torcedor que foi chamado de "velho" por Guardiola rebateu o treinador e disse que trabalhava como chef de cozinha. Em resposta, o técnico do City rebateu o fã com um "Faça melhor".

Atual tetracampeão inglês, o Manchester City está longe de viver as fases recentes onde virou referência de bom futebol. A equipe chegou amargar um período de apenas uma vitória em 13 confrontos. Na luta pelo pentacampeonato, o clube ocupa apenas o sexto lugar com 34 pontos contra 46 do líder Liverpool.

Na Liga dos Campeões, a situação é ainda mais delicada. Em oito rodadas, a equipe ostenta apenas 44% Dee aproveitamento. Em seis jogos, o time venceu apenas duas partidas, obteve dois empates e sofreu duas derrotas. Com oito pontos, o City é o 22º colocado e corre sério risco de não se classifica para a fase seguinte.