Enzo Díaz recebe a camisa 13 e diz que já está adaptado ao São Paulo: 'Preparado para jogar'

Recém-chegado ao São Paulo, o lateral-esquerdo Enzo Díaz foi apresentado nesta segunda-feira, em Orlando, nos Estados Unidos, onde a equipe realiza a pré-temporada. O argentino de 29 anos se mostrou empolgado em defender o clube brasileiro e parece adaptado ao grupo, algo facilitado pelo acolhimento de conterrâneos como Calleri e Alan Franco, além da comissão técnica de Luis Zubeldía.

"Gostaria de agradecer a recepção de todos, por me aceitarem rapidamente, mostrar como é a convivência, isso me ajudou muito. Quero agradecê-los por rapidamente me receberem, por me mostrarem como funciona a convivência, isso facilitou muito", comentou Enzo Díaz. "Estou fazendo meu melhor, vamos fazer uma grande temporada, formar um grande grupo, competir e conseguir coisas."

Enzo Díaz chegou ao São Paulo por empréstimo do River Plate por um ano em negociação que envolveu a ida do meia Galoppo ao clube de Buenos Aires. O clube do Morumbis se comprometeu a comprar os direitos do jogador por US$ 2 milhões (R$ 12 milhões) caso ele atinja metas de participação.