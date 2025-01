Corinthians, Palmeiras e Flamengo iniciam mata-mata em dia com 16 jogos na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior agora está em suas fases de mata-mata. Nesta segunda-feira, serão realizados os últimos 16 jogos da segunda fase. Corinthians, Palmeiras e Flamengo entrarão em campo, assim como Grêmio e Vasco.

Depois de ficar em segundo no Grupo 27, o Corinthians vai enfrentar o Falcon-SE às 17h30, em Santo André. Às 19h30, é a vez do Palmeiras encarar o Referência, em duelo paulista em Barueri. Já o Flamengo faz o último jogo do dia, às 21h45, diante do Red Bull Bragantino.

Grêmio e Vasco jogam mais cedo. Logo às 11h, o time gaúcho pega o Marcílio Dias-SC em Guaratinguetá. De tarde, às 15h, o Vasco enfrenta o Juventus em São Paulo. Entre os times paulistas, haverá confrontos diretos: Ituano x Sfera e Osasco Audax x Votoraty. Oeste e Novorizontino terão duelos bem complicados diante de Sport e Athletico-PR, respectivamente.