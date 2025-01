Bebeto diz que times brasileiros vão lutar pelo título no Mundial de Clubes da Fifa

O ex-atacante Bebeto, campeão mundial com a seleção nacional na Copa do Mundo de 1994, mostrou otimismo com os times brasileiros na disputa do Mundial de Clubes da Fifa desta temporada. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo estarão na competição.

O torneio será disputado nos Estados Unidos, entre 14 de junho e 13 de julho. O Mundial vai contar com 32 clubes e será disputado a cada quatro anos. "Os brasileiros vão fortes, têm grandes jogadores, grandes equipes. o Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo vão lutar pelo título. Na Europa tem o Real... e outros (times) muito fortes também", afirmou Bebeto, ao site oficial da Fifa.

O ex-jogador, que estourou para o cenário nacional com a camisa do Flamengo e também teve uma breve passagem pelo Botafogo, ainda disse que o calendário pode ser um aliado das equipes brasileiras, uma vez que o torneio ocorrerá no fim da temporada dos clubes da Europa.