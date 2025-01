United suporta pressão com um a menos, bate Arsenal nos pênaltis e avança na Copa da Inglaterra

O Manchester United avança à quarta fase da Copa da Inglaterra ao derrotar o Arsenal nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, neste domingo, no Emirates Stadium. Além da eliminação, o time da casa perdeu o atacante Gabriel Jesus, que deixou o campo chorando após uma dividida com Bruno Fernandes.

A classificação na Copa da Inglaterra eleva a moral do United, que vinha sofrendo com maus resultados no Campeonato Inglês, o que fez com que o técnico Ruben Amorim falasse até em rebaixamento. No principal torneio nacional, é o 13º colocado.

Ao seguir vivo, o United continua em busca do bicampeonato consecutivo da Copa da Inglaterra e segue com chances de alcançar o Arsenal como o maior vencedor do torneio. O time londrino tem 14 títulos, contra 13 da equipe de Manchester.