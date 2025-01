Toyota insinua volta à F-1, cita parceria com a Haas e pondera: 'Sem pular etapas'

Uma das principais montadoras do mundo, a Toyota vem indicando um retorno à Fórmula 1 no futuro após 16 anos de ausência no grid. Diretor da global da Toyota Gazoo Racing, Masaya Kaji, afirmou que esse é um caminho que pode ser seguido, mas enfatizou que a empresa não vai 'pular etapas' para aparecer novamente na principal categoria do automobilismo.

"Não acho que estamos no estágio de dizer: 'Vamos começar um time imediatamente'. Por enquanto, o importante é construir parcerias, como com a Haas, e trabalhar com vários times. Não estamos em um estágio de pular etapas, precisamos focar no agora", afirmou o diretor, que apontou em diversos momentos um desejo de ingressar à F-1.

"Estamos estudando as tecnologias atuais e as de 2026. Sinto que estamos gradualmente nos movendo nessa direção, mas não estamos no ponto de direcionar todos os nossos recursos para um retorno à F1. Mas o que acontece depois de 2030 ainda é incerto. Estamos trabalhando em várias novas tecnologias, então ainda precisamos ver se nosso objetivo se alinha com a F-1", disse ao Motorsport.