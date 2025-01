Santos empresta Rodrigo Fernández ao Independiente sem custos após aval de Pedro Caixinha

O contrato firmado com o Independiente foi sem custos aos argentinos e não terá obrigação de compra no fim do ano. O Santos ainda vai arcar com 30% de seus vencimentos, com os outros 70% sendo arcados pela nova equipe.

O Santos continua trabalhando forte para a estreia no Paulistão, quinta-feira, às 21h30, diante da Ponte Preta, em Campinas. Pedro Caixinha tenta entrosar sua equipe titular para as primeiras rodadas e está aproveitando até o fim de semana para dar sua cara à equipe.