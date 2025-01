Molecada decepciona e campeão Flamengo larga ano com derrota para o Boavista no Carioca

O Flamengo é mais um grande do Rio a pagar o preço de usar equipe alternativa e largar com tropeço no Campeonato Carioca. O atual campeão escalou o time sub-20 com algumas peças mais experientes em duelo com o Boavista, em Aracaju, e acabou surpreendido, perdendo por 2 a 1 em jogo no qual o futebol rubro-negro foi pobre e pouco efetivo. No sábado, o Botafogo também foi derrotado e o Vasco apenas empatou com suas equipes bem modificadas.

Foi somente a segunda vitória do Boavista diante do Flamengo na história. O fim de um jejum que durava desde 2012 veio com gols de Zé Vítor, de cabeça, e Raí, aproveitando a sobra na área, um em cada etapa.

Com muita torcida por todo o País, o Flamengo iniciou seu tour pelo Nordeste, onde realizará outros jogos do Carioca, com baixo apoio no acanhado estádio Batistão, em Aracaju, de pouco mais de 3,2 mil torcedores. A cantoria alta, porém, era um combustível para encarar um rival que vinha se aprimorando para a competição desde novembro.