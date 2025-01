Líder do Italiano, Napoli derrota o Verona e conquista 5ª vitória seguida

Ao vencer o Verona por 2 a 0 neste domingo, o Napoli conseguiu sua quinta vitória seguida e se garantiu no topo da tabela do Italiano com 47 pontos. O Verona é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 19 pontos.

O Napoli começou a construir sua 15ª vitória em 20 rodadas com um gol contra do goleiro Montipo logo aos 5 minutos de jogo. Após uma tentativa de longa distância de Di Lorenzo, a bola acertou a trava e depois bateu no goleiro do Verona e entrou.

Em vantagem no placar, o líder do Italiano controlou o jogo disputado em seu estádio, o Diego Armando Maradona, mas foi incapaz de acertar o gol adversário. Nenhuma das 5 finalizações foi no alvo.