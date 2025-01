Flamengo estreia no Carioca diante do Boavista com time sub-20 no Nordeste

Na estreia do Carioca, o Flamengo defende uma hegemonia diante do rival. No retrospecto geral, foram 22 jogos, com 17 vitórias do clube rubro-negro, quatro empates e apenas um triunfo do Boavista, que ocorreu em 2012.

Para a partida, o Flamengo conseguiu a liberação, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para contar com o atacante Carlinhos, que vinha cumprindo suspensão pela expulsão diante do Grêmio, válida pelo Campeonato Brasileiro, graças ao pagamento de uma multa de R$ 20 mil.

Com Carlinhos e com vários jogadores do time sub-20, o Flamengo deve ir a campo com: Dyogo Alves; Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Carlinhos e Guilherme.

"Estou muito feliz com essa oportunidade de voltar ao clube e estar à frente do time principal. Vou buscar mostrar novamente o que é o DNA Flamengo. Uma equipe com bastante agressividade, focada no jogo ofensivo, jogo de ataque, pra que nós possamos formar jogadores realmente com essa filosofia", disse o treinador.

Sexto colocado no ano passado, o Boavista virou SAF e vem com objetivos ousados na competição. O clube apostou em jogadores experientes, que conhecem o Campeonato Carioca. Dentre eles, o lateral Matheus Mascarenhas, ex-Fluminense, o meia Erick Flores, ex-Flamengo, e o zagueiro Anderson Conceição, ex-Vasco. O grupo "Arte Bola" é o responsável pela gestão do clube de Saquarema.

O técnico Caio Zanardi, que já teve passagem pelo Palmeiras e pelas categorias de base da seleção brasileira, prepara uma equipe com André; Ben-Hur, Anderson Conceição, Sheldon e Alysson Vinícius; William Oliveira, Caetano, Erick Flores e Felipe Resende; Abner Vinícius e Gabriel Conceição.