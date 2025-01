Fabricio Bruno é anunciado pelo Cruzeiro e se despede do Flamengo: 'Foi um sonho'

O zagueiro Fabricio Bruno foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro para 2025. Ele faz parte do audacioso plano da diretoria que não poupou esforços para trazer nomes consagrados do esporte ao clube, a exemplo também do lateral Fagner e dos atacantes Dudu e Gabigol. O defensor assinou por quatro temporadas após deixar o Flamengo por R$ 44 milhões.

O jogador já está em Orlando e realizou neste sábado o seu primeiro treino sob o comando do técnico Fernando Diniz, com quem teve uma longa conversa, acompanhado do CEO do clube, Alexandre Mattos. Com a chegada de Fabricio Bruno, o Cruzeiro encerra o primeiro período de contratações da equipe em 2025.

O Cruzeiro precisou insistir na negociação para tirar Fabrício Bruno do Flamengo. A vontade do jogador também pesou a favor do clube mineiro. Mesmo assim, ele usou as redes sociais para se despedir da equipe rubro-negra, onde conquistou quatro títulos, incluindo a Copa Libertadores de 2022.