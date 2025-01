Ex-nadador perde 10 medalhas olímpicas em incêndio em Los Angeles e ganhará réplicas do COI

Gary Hall Jr. conta que só conseguiu salvar seu cachorro, Puddles, e pegar sua insulina, uma pintura de seu avô e outra que sua filha lhe deu. O ex-nadador atualmente dá aulas de natação para crianças em um local que também foi arrasado pelo fogo.

"Estamos totalmente solidários com os cidadãos de Los Angeles e cheios de admiração pelo trabalho incansável dos bombeiros e das forças de segurança", afirmou Thomas Bach. "Neste momento, toda a atenção deve estar concentrada no combate a incêndios e na proteção das pessoas. Soubemos que um grande atleta olímpico, Gary Hall Jr., perdeu suas medalhas no incêndio. O COI lhe fornecerá réplicas", completou.