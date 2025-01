Corinthians faz treino tático e ganha folga a quatro dias do Paulistão

O Corinthians teve como maior reforço a manutenção de boa parte do elenco que levou o clube à Libertadores. A principal saída foi a do lateral Fagner, que se juntou a Cássio no Cruzeiro. Além dele, Caetano, Ruan Oliveira, Pedro Henrique e Matheus Araújo também saíram.

Classificação e jogos Paulista

Para a estreia, o treinador não terá os meias Breno Bidon, com a seleção brasileira sub-20, e Garro, que vem tratando uma lesão no joelho e buscando se recuperar psicologicamente após se envolver em um acidente de trânsito com vítima fatal.

O Corinthians está no Grupo A do Paulistão ao lado de Botafogo-SP, Inter de Limeira e Mirassol.