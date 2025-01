Barcelona goleia Real com 2 gols e 1 assistência de Raphinha na decisão da Supercopa da Espanha

Na cobrança de escanteio cedido após cabeçada de Raphinha, Vini Jr. ganhou a disputa de bola com Casadó na entrada da área e partiu rapidamente para o contra-ataque. O brasileiro acionou Mbappé pelo lado direito. Sob marcação de Balde, o francês invadiu a área e bateu cruzado para superar Szczesny e fazer 1 a 0.

Com muito mais posse de bola (cerca de 80%), o Barcelona articulava bem as jogadas e chegou ao empate aos 22 minutos. Em velocidade, Lewandowski serviu de pivô e achou Lamine Yamal pela direita. O atacante de 17 anos cortou para dentro e bateu cruzado no canto esquerdo de Courtois. O goleiro de 2 metros de altura se esticou, mas não conseguiu impedir o gol de empate.

O Real até conseguia chegar ao ataque, mas sem encaixar a marcação viu o Barcelona virar o placar aos 36. Após uma bola cruzada na área, Camavinga chegou atrasado e acertou a coxa de Gavi. Após revisão do VAR, o pênalti foi marcado. Lewandowski bateu firme no canto esquerdo de Courtois e marcou seu 25º gol da temporada.

A desorganização do sistema defensivo do Real Madrid ficou evidente no terceiro e no quarto gols do Barcelona. Koundé, da intermediária, levantou a bola na área do Real. Raphinha apareceu livre, nas costas de Lucas Vázquez, para cabecear no canto direito aos 39.

No último lance do primeiro tempo, já com 10 minutos de acréscimo, Rodrygo errou o passe após cobrança curta de escanteio. Yamal puxou o contra-ataque e acionou Raphinha, que fez assistência para Balde bater de esquerda no canto esquerdo de Courtois.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, tentou arrumar o esquema defensivo do time e voltou com Ceballos no lugar de Camavinga no segundo tempo. As falhas no posicionamento defensivo, porém, continuaram. Aos 3 minutos, Casadó percebeu o imenso espaço deixado pelos rivais pela esquerda e lançou Raphinha. O brasileiro avançou com velocidade, evitou a marcação da zaga e tocou rasteiro para marcar seu segundo gol no jogo.