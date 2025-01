Thaciano e demais reforços são as novidades no treino do Santos; Tiquinho Soares é aguardado

O Santos realizou no CT Rei Pelé, neste sábado, mais um treino visando o Campeonato Paulista. O dia foi de novidades: os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral Léo Godoy e o meia Thaciano participaram normalmente da atividade, sob o comando do técnico Pedro Caixinha.

O treinador ainda teve uma breve conversa com Zé Ivaldo e Thaciano, indicando que possam vir a ser uns dos líderes da equipe neste retorno à elite do futebol brasileiro. Todos os reforços passaram pelo tradicional 'corredor polonês', como uma espécie de batismo, antes do treino físico.

"O Thaciano pode jogar em diferentes posições. No Bahia era segundo avançado, extremo, de fora para dentro e aparecendo na área. Pode jogar em espaço interior e exterior, 9 e falso 9", disse Caixinha sobre a contratação do ex-jogador do Bahia.