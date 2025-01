Segundo jogador com mais partidas pelo Palmeiras no ano passado, Aníbal Moreno renova até 2029

O Palmeiras concedeu a Aníbal Moreno uma valorização pelo bom desempenho na última temporada. Segundo jogador que mais defendeu o clube em 2024, com 62 partidas, o volante teve seu vínculo ampliado até dezembro de 2029. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antecipou o anúncio da equipe paulista ao divulgar o novo contrato do atleta no Boletim Informativo Diário, o BID.

Aníbal Moreno é uma das peças chaves do técnico Abel Ferreira, que não costuma abrir mão do atleta, o que explica a sequência de 62 jogos na temporada, sendo 52 como titular. Ele ficou apenas atrás de Rony, que entrou em campo em 63 oportunidades no ano passado. O camisa 5 fez quatro gols em 2024, inclusive o do título do Paulistão.

A insistente busca por Andreas Pereira é pensado também na rodagem do elenco, visando não sobrecarregar nenhum atleta do meio de campo em 2025. No ano passado, Richard Ríos e Zé Rafael se revezaram na função, enquanto Aníbal Moreno seguiu como titular absoluto. Outro jogador que vem sendo cotado é Jorginho, do Arsenal.