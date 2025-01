Santos oficializa zagueiros Zé Ivaldo e Luisão e Tiquinho Soares realiza exames médicos na Vila

O Santos terá um setor defensivo diferente para 2025 e anunciou oficialmente neste sábado a contratação de dois zagueiros. O experiente Zé Ivaldo chega por empréstimo, do Cruzeiro, até o fim do ano, enquanto o jovem Luisão foi comprado do Novorizontino e assinou por quatro temporadas.

As mudanças se dão por causa da ida do jovem Jair para o Botafogo. O Santos aceitou negociá-lo com o campeão do Brasileirão pela boa proposta financeira e a chegada de Tiquinho Soares, que já realiza exames médicos na Vila Belmiro.

"O Santos Futebol Clube confirmou neste sábado a contratação do zagueiro Zé Ivaldo. O defensor de 27 anos assinou vínculo de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até 31 de dezembro de 2025, com opção de compra ao final da temporada", informou o clube.