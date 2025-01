NBA: Gui Santos vai bem, mas Warriors são surpreendidos pelos Pacers

Com direito a mais um triple-double de Nikola Jokic e de Russell Westbrook, o Denver Nuggets passeou na vitória sobre o Brooklyn Nets por 124 a 105, vencendo todos os quartos. Com isso, já aparece em quarto lugar na Conferência Oeste, com 22 vitórias.

Jokic foi o principal atleta em campo ao somar 35 pontos, 12 rebotes e 15 assistências. Seu companheiro de equipe, Westbrook, terminou com 25 pontos, 11 rebotes e dez assistências. O sérvio protagonizou o seu 15º triple-double nesta atual temporada da NBA.

"Nikola foi excelente, não é surpresa para ninguém. Já Russ, o que ele fez, foi incrível. Isso é muito louco de assistir. Vocês estão vendo a história sendo feita. É para a história", enfatizou o técnico Michael Malone.

Líder da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder chegou ao 31º triunfo ao superar, fora de casa, o New York Knicks por 126 a 101, com mais uma grande atuação do canadense Shai Gilgeous-Alexander, que fez 39 pontos.

Destaque também para o Chicago Bulls, que atropelou o Washington Wizards por 138 a 105. Zach LaVine foi o cestinha da partida com 33 pontos. Esta é a quinta vez consecutiva que o americano faz mais de 30 pontos, alcançando a marca de Michael Jordan e DeMar DeRozan.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira: