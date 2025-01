Grêmio empata com o Atlético Guaratinguetá e avança na liderança do grupo na Copinha

O último dia da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou com um gigante em campo neste sábado. Classificado com antecedência ao mata-mata, o Grêmio enfrentou o Atlético Guaratinguetá e garantiu a liderança do Grupo 21, mas acabou apenas empatando por 1 a 1 na terceira rodada, perdendo os 100% de aproveitamento. Além da partida do clube gaúcho, outros quatro jogos movimentaram a manhã.

Entrando em campo já classificado, com a liderança garantida, o Grêmio estava "leve" para enfrentar os donos da casa. Jogando contra o Atlético Guaratinguetá, a equipe tricolor saiu atrás no placar após levar um gol de Cauan Guilherme no final do primeiro tempo, mas respondeu logo nos minutos iniciais do segundo, com Gabriel Passos.

No Grupo 21, o Grêmio passou em primeiro com sete pontos, enquanto o Vitória da Conquista-BA foi o segundo, com quatro. A vaga do time baiano saiu no sufoco, com uma vitória apertada por 2 a 1 sobre o Porto Vitória-ES, também neste sábado.