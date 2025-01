Estreante em Grand Slam, João Fonseca tenta confirmar status de fenômeno mundial

Editores do site Tennis.com, referência na modalidade, cravaram que o brasileiro deve ser a principal surpresa das duas primeiras rodadas do Aberto da Austrália. Tenistas, como Djokovic e o australiano Nick Kyrgios, já fizeram elogios públicos ao talento do jovem brasileiro.

No Brasil, os especialistas não destoam. "Hoje, com 18 anos, com o tênis que joga, com a cabeça e a estrutura que têm, ele é o melhor jogador que já tivemos com essa idade", afirmou o ex-tenista Fernando Meligeni ao Estadão, sem evitar uma comparação com Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros.

"Entre as gerações que surgiram nas últimas décadas, ele é o tenista mais bem preparado com essa idade que já tivemos, mais preparado até que o Guga", disse o ex-número 25 do mundo, antes de pedir cautela com as previsões para o futuro. "Isso quer dizer que ele vai ser melhor que o Guga? Obviamente que não. Não sabemos para onde o João vai", ponderou.

"Mas, quando observamos os fundamentos, a força que ele joga, o tênis que apresenta, o João está muito, muito acima da idade que tem. Tanto que ele não é um tenista que está deixando só os brasileiros 'malucos'. O mundo está falando dele, os jogadores, o Djokovic, o Kyrgios. Mas temos todo um futuro pela frente."

Os elogios se devem ao bom início de trajetória profissional de Fonseca. Após encerrar sua passagem pelo juvenil como campeão do US Open e número 1 do mundo da categoria, ele esbanjou talento no Rio Open do ano passado, quando foi até as quartas de final. No fim da temporada, foi campeão do Torneio Next Gen, que reúne os oito melhores do mundo de até 20 anos de idade. Com 18, era o mais novo. Embalado, começou 2025 com o título do Challenger de Camberra, na Austrália.

Ele manteve este ritmo elevado em Melbourne, onde venceu as três partidas do qualifying, a fase preliminar que concede as últimas vagas na chave principal do Aberto da Austrália. Soma agora 13 vitórias consecutivas.