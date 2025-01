Em ritmo de treino, Manchester City faz 8 a 0 em time da 4ª divisão na Copa da Inglaterra

A segunda etapa começou com o time da casa ampliando a vantagem logo no início. Pressionado pela marcação alta do Manchester City, o zagueiro Tilt fez um recuo curto para o goleiro Young. Mubama interceptou e tocou para Grealish, que foi derrubado na área. Na cobrança do pênalti, Grealish deslocou Young, que saltou para o lado esquerdo, e marcou seu primeiro gol na temporada.

Já cansado, Salford não conseguia exercer a marcação do início do jogo, e pelo lado direito, o time de Guardiola achava espaço e aproveitou a boa atuação de Doku. Aos 17 minutos, após ser acionado por Matheus Nunes, o holandês fez o cruzamento rasteiro. McAtee se antecipou à marcação e fez 5 a 0.

Doku foi o responsável pela marcação e pela cobrança do pênalti que colocou 6 a 0 no placar. Sem marcação, ele avançou em velocidade pela direita e finalizou forte. O zagueiro Tilt colocou a mão na bola. Para marcar seu segundo gol no jogo, Doku cobrou na esquerda e o goleiro Young saltou para a direita.

McAtee marcou o sétimo gol do Manchester City e seu segundo ao interceptar um finalização de fora da área de Phil Foden. Livre diante do goleiro, só teve o trabalho de tocar para o gol. O meia de 22 anos conseguiu seu terceiro gol para fechar a goleada ao completar, na marca do pênalti, cruzamento de Grealish pela esquerda.

Aos 42 minutos, o Salford teve a chance de marcar, mas Ederson defendeu uma finalização cara a cara com John Taylor. Com o placar definido, Marshall Heys, de 15 anos, não jogou, mas Will Wright, um ano mais velho, entrou e atuou por 4 minutos.