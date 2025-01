Diniz descarta zagueiro do Vélez Sarsfield no Cruzeiro e elogia Gabigol: 'Acerto grandioso'

"A gente foi ao mercado buscar os jogadores que precisava. A gente montou um elenco bastante robusto, com jogadores consagrados. Conseguimos montar um elenco bastante forte para suportar a temporada. São muitos acertos. Foi um trabalho fantástico", completou.

Apesar de ter um elenco robusto em mãos, Fernando Diniz sabe que não será uma tarefa fácil evitar que o ego sobreponha o bom futebol. "É o grande desafio. Vocês sabem que eu gosto de colocar jogadores com qualidade técnica. Claro que é uma possibilidade você reunir jogadores de tamanha qualidade, com poder alto de decisão. Não é uma promessa, mas lógico que é uma grande possibilidade que isso possa acontecer", disse.

Por fim, não poupou elogios a sua principal estrela, o atacante Gabigol. "Um jogador de personalidade marcante. Um dos grandes nomes dos jogadores do futebol brasileiro nos últimos dez anos, com certeza. É um jogador decisivo, que trouxe um peso, um peso muito gostoso de sentir. A presença do Gabigol é uma presença muito forte. Foi um acerto grandioso."

Os novos contratados devem ir a campo nos amistosos do clube contra São Paulo e Atlético-MG, nos dias 15 e 18 de janeiro, respectivamente. Ainda sem o elenco principal, o Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro também no dia 18, às 16h30, diante do Tombense, no Mineirão.

Buscando acabar com a hegemonia do Atlético-MG, que conquistou o título estadual nas últimas cinco temporadas, o Cruzeiro está no Grupo C, ao lado de Aymorés, Pouso Alegre e Villa Nova.