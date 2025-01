Com time alternativo, Vasco tem 'revanche' com o Nova Iguaçu na estreia do Carioca

Autor do gol salvador que evitou o rebaixamento para a Série B do Brasileiro em 2023, o atacante Serginho está de volta após atuar pelo Criciúma por empréstimo, assim como De Lucca, que estava no Ceará, e Zé Gabriel, que defendeu o Coritiba durante parte do ano passado.

Os zagueiros Lyncon e Luiz Gustavo e os meias JP e Guilherme Estrella devem receber mais oportunidades. Os dois últimos chegaram a ser titulares em 2024, mas perderam espaço após sofrerem lesões.

"O grupo é um pouco heterogêneo, então a experiência desses mais velhos, somada à cobrança dentro de campo e ao conhecimento que já possuem para criar atalhos durante o jogo, é muito importante para que eles repassem isso aos mais jovens", afirmou o treinador Ramon Lima, que vai ser interino. Acontece que Fábio Carille, novo técnico vascaíno, está focado nos treinamentos com os jogadores considerados principais.

Do outro lado, o Nova Iguaçu busca repetir o mesmo sucesso da última temporada quando sagrou-se vice-campeão. Os destaques do time eram Carlinhos, hoje no Flamengo, Yago Ferreira, atualmente no Fluminense, e Bill, que segue na equipe. Carlos Vitor, treinador da equipe em 2024, também continua no comando este ano.

De olho no início do torneio, a diretoria manteve no elenco os atacantes Xandinho e Lucas Cruz, remanescentes do grupo que chegou na final, e Victor Rangel, ex-Botafogo. O goleiro Pedro Zanette, destaque do Paduano na Série B1 do Carioca, é um dos reforços para 2025.

A provável escalação inicial desta ter Matheus Miranda (Pedro Zanette); Yan, Renan Arantes, Gabriel Pinheiro e Ramon; Igor Guilherme (Mayron), Sidney e Igor Lemos; Xandinho, Bill e Phillipe (Victor Rangel).