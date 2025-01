Com time alternativo, Vasco cede empate ao Nova Iguaçu na estreia do Campeonato Carioca

O Vasco estreou no Campeonato Carioca com um modesto empate por 1 a 1 diante do Nova Iguaçu, na tarde deste sábado, em São Januário, no Rio, apesar de o adversário ter sido o mandante do confronto. O lateral-direito Paulinho Silva marcou o gol vascaíno, mas o lateral-esquerdo Sidney devolveu na mesma moeda, marcando para o Nova Iguaçu. Com o resultado, ambos somam um ponto na tabela de classificação.

O time cruzmaltino entrou em campo com jogadores da base e que retornaram de empréstimo. Nem mesmo o técnico Fábio Carille esteve à beira do gramado, com Ramon Lima, do sub-20, comandando o time. A programação é utilizar os titulares apenas da quarta rodada em diante. Assim, é possível observar alguns jogadores, como Paulinho Silva e o meia Maxsuell Alegria, que tiveram boas atuações.

A primeira oportunidade foi do Vasco, com o lateral-direito Paulinho Silva. Ele ficou com sobra no meio-campo, avançou bem e arriscou de longe, mas o chute saiu rasteiro e fraco. Depois, GB fez boa jogada, invadindo a área e acionando Maxsuell Alegria, que chutou de primeira, mas para fora.