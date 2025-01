Com gol de Kane, Bayern de Munique vence Monchengladbach e impede aproximação do Leverkusen

Apesar de atuar como visitante, o Bayern de Munique dominou amplamente o jogo contra o Monchengladbach neste sábado. O time do técnico Vicent Kompany teve 62% de posse de bola e produziu 15 finalizações contra apenas 5 do time da casa. Apesar disso, o Bayern de Munique só conseguiu superar a defesa rival com Kane cobrando pênalti aos 68 minutos do segundo tempo.

O atacante inglês tem agora 15 gols no Alemão contra 14 de Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt. O atacante egípcio foi o autor do gol da vitória sobre o St. Pauli também por 1 a 0 neste sábado. O Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado no Alemão, com 30 pontos.

Na próxima rodada, o Bayern de Munique recebe o Hoffenhein na quarta-feira. O Borussia Monchengladbach joga com o Wolfsburg na tera-feira.

Outros resultados do Alemão deste sábado: Hoffenheim 0 x 1 Wolfsburg; Heidenheim 2 x 0 Union Berlin; Freiburg 3 x 2 Holstein Kiel; Mainz 2 x 0 Bochum