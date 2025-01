Carioca muda linha do VAR, aumenta número de estrangeiros e tem Troféu Zico

Neste sábado (11) terá início um dos principais torneios estaduais do futebol brasileiro: o Campeonato Carioca. Em 2025, 12 clubes disputarão o título. Para alguns times, pode não ter muita importância, mas para outros, é o momento mais aguardado do ano. O campeão da temporada será conhecido no dia 9 de março e os quatro grandes vão usar jogadores de base nas primeiras rodadas.

Em 2025, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) anunciou que a espessura da linha de impedimento passou de 6cm para 12cm com o objetivo de beneficiar os atacantes. Além disso, o VAR será usado em todas as partidas da competição.

Com a maior invasão de estrangeiros de todos os tempos no futebol brasileiro, a Federação também entendeu em ampliar de sete para nove o número de jogadores estrangeiros por cada equipe.