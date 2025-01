Campeão da Supercopa, Milan tropeça e só empata com Cagliari, que está na zona de rebaixamento

Após duas vitórias em suas duas primeiras partidas e o título da Supercopa Italiana, o técnico português Sérgio Conceição tropeçou no comando do Milan. Em casa, o time só empatou com o Cagliari, que está na zona de rebaixamento do Italiano, em 1 a 1 neste sábado e permanece na oitava colocação, com 28 pontos.

Sérgio Conceição foi anunciado no Milan no final para 2024 como substituto de seu compatriota Paulo Fonseca, que deixou a equipe no oitavo lugar no Campeonato Italiano e em 12º na Liga dos Campeões.

Sob comando do novo técnico, o Milan venceu os grandes rivais Juventus e Internazionale, ambos de virada, para conquistar o primeiro título da temporada, a Supercopa Italiana, na Arábia Saudita.