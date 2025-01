Botafogo joga com um a mais por 80 minutos, mas perde do caçula Maricá na largada do Carioca

Grande vencedor brasileiro da temporada passada, o Botafogo viu seus meninos fracassarem na largada oficial de 2025. Neste sábado, pela primeira rodada do Campeonato Carioca, o time sofreu muito com a falta de entrosamento e acabou perdendo do recém-promovido Maricá, por 2 a 1, no Engenhão. Mesmo com time alternativo, foi um duro golpe já que os botafoguenses atuaram desde os 10 minutos da partida com um a mais após expulsão de Mizael.

Com os campeões do Brasileirão e da Libertadores ainda em férias, o Botafogo pisou no gramado do Engenhão com muitos jovens. Conhecido da torcida, apenas, o volante Patrick de Paula, recuperado de grave lesão no joelho, e os atacantes Carlos Alberto e Matheus Nascimento.

Mesmo bastante modificado, a expectativa era de grande estreia diante da torcida - o estádio recebeu pouco público. Carlos Leiria, interino enquanto o clube não contrata um substituto para o português Artur Jorge, prometia seu time buscando o gol a todo momento.