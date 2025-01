Marçal confirma que atletas do Botafogo pediram aumento nas premiações

O Botafogo, então, publicou uma nota em que afirmou que a Conmebol repassou valores de premiação para a CBF em 20 de dezembro. Já a entidade brasileira transferiu ao clube em 27 de dezembro, quase um mês depois da final da Libertadores, ocorrida em 30 de novembro. Neste dia, o departamento financeiro do Botafogo já estava em recesso de fim de ano.

O clube justifica que os pagamentos são feitos no prazo de 20 dias úteis após o recebimento do valor, o que continua dentro do previsto. Assim, tudo seria quitado até o dia 24 de janeiro. A nota ainda conta que a diretoria botafoguense negou o pedido de aumento de 25% na premiação, supostamente solicitado por atletas que deixaram o Botafogo.

"Eu entendo a nota do Botafogo, pagou tarde (a Conmebol), estava tudo fechado, todo mundo merece férias, e só vão pagar daqui a 20 dias. Não vou mentir, não tinha umas contas para o dia 10, mas se pagarem em 20 dias está ótimo. Eu só sei que tenho bônus a receber. E pedir 25% a mais é mentira. Nós conversamos seis meses atrás sobre premiação, e o grupo sempre muito unido... Se estamos negociando algo, você me oferece 10%, eu vou pedir 12%. É normal. A gente pediu 10% a mais e o clube falou 'não'", contou Marçal.

Ainda conforme o lateral, o Botafogo informou que a Conmebol paga US$ 23 milhões ao campeão e que parte disso iria para os jogadores. Segundo Marçal, a pedida era ainda de que a conversão levasse em conta o câmbio mínimo de R$ 5,10, mas que não fosse fixada neste valor.

"A gente foi para a base do dólar. O dólar estava R$ 5,10 naquela altura. Pedimos para que a premiação fosse paga no mínimo de R$ 5,10, isso era ainda na fase de grupos (da Libertadores). O Botafogo nos apresentou com o dólar a R$ 5,10, só que o dólar está R$ 6 e alguma coisinha e é uma diferença grande", disse o jogador.

Nesta sexta-feira, a moeda americana fechou em R$ 6,10. O valor é 19% maior que os R$ 5,10 indicados por Marçal. No dia 20 de dezembro, quando a CBF recebeu o dinheiro da Conmebol, a cotação era de R$ 6,50 (27% a mais que R$ 5,10), semelhante aos valores dos últimos dias de 2024. Já em 30 de dezembro, quando o Botafogo foi campeão, o dólar estava em R$ 6,36, 24% maior que R$ 5,10.