Leverkusen faz três gols em 19 minutos, vence o Borussia e esquenta briga no topo do Alemão

Com um início eletrizante e três gols marcados em 19 minutos, o Bayer Leverkusen esquentou a briga pela primeira colocação no Campeonato Alemão ao derrotar o Borussia Dortmund por 3 a 2 nesta sexta-feira, na casa do rival, em jogo válido pela 16ª rodada da competição.

O resultado levou a equipe do técnico Xabi Alonso aos 35 pontos, um a menos que o Bayern de Munique, que conta com uma partida a menos. Já o Borussia Dortmund perdeu a chance de tentar uma aproximação junto ao pelotão de frente. Com 25 pontos, a equipe permanece na sexta posição.

A partida no Signal Iduna Park começou movimentada e teve gol já no primeiro minuto de confronto. Nathan Tella aproveitou um erro defensivo do rival, arriscou um chute na entrada da área e colocou o Bayer Leverkusen em vantagem na partida.