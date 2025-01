Inter anuncia contratação do volante Ronaldo e renova com zagueiro Mercado

O Internacional demorou para se movimentar na busca por reforços, mas teve uma sexta-feira (10) agitada. Pouco tempo depois de confirmar a chegada do atacante Vitinho, o clube deu duas outras boas notícias à torcida: a contratação do volante Ronaldo e a renovação com o zagueiro Mercado.

"O Sport Club Internacional anuncia a contratação do meio-campista Ronaldo. O jogador chega em definitivo para vestir a camisa do Clube do Povo, com contrato válido até dezembro de 2026", anunciou o Inter, oficializando o jogador que foi revelado pelo Flamengo e estava no Juventude.

"Com 28 anos e vindo de um ótimo semestre com a camisa do time de Caxias do Sul, Ronaldo reforçará o elenco colorado nas disputas do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro", seguiu o clube, elogiando muito seu reforço. "Imposição física, qualidade na saída de bola e marcação forte. Vamos juntos pelos nossos objetivos, Ronaldo."