Incêndio em Los Angeles devastam casa de técnico dos Lakers e mudam jogo da NFL para o Arizona

Considerado um desastre de grandes proporções, os incêndios em Los Angeles já vitimaram ao menos cinco pessoas e forçaram cerca de 130 mil a deixarem suas casas. Entre elas está o técnico do Los Angeles Lakers, JJ Redick, que perdeu sua residência para o fogo. O treinador e sua família já tinham evacuado o local.

A situação forçou a NBA a adiar a partida que aconteceria nesta quinta-feira entre o Lakers e o Charlotte Hornets. "O jogo desta noite será remarcado para focar no que mais importa hoje", informou a equipe de Los Angeles em comunicado oficial. Ainda não há informações sobre uma nova data para o confronto.

Esse não é o primeiro evento esportivo que é remarcado por conta dos incêndios florestais. A NHL, liga nacional de hóquei, também transferiu a data do jogo entre o Los Angeles Kings e o Calgary Flames. Nesta quinta, a NFL anunciou que a partida de futebol americano entre o Minnesota Vikings e o Los Angeles Rams, válida pelos playoffs, acontecerá no Arizona, local que está sendo usado como plano de contingência enquanto as queimadas não são apagadas.