Guarani acerta com Luiz Miguel, ex-Fortaleza, e chega a 13 reforços em 2025

O Guarani tem um total de 12 reforços confirmados para 2025. São eles: os goleiros Gabriel Mesquita e Emerson Júnior, os zagueiros Allan Santos e Jhonatan Silva, os volantes Giva, Daniel Henrique, Mateus Sarará e Nathan Camargo, os meias Caio Mello e Isaque e os atacantes João Victor e Matheus Régis.

A estreia do Guarani no Paulistão acontecerá no dia 15, às 19h30, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time de Campinas está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.