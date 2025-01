Flamengo oficializa venda de Fabrício Bruno ao Cruzeiro por R$ 43,7 mi: 'Pagamento à vista'

Fabrício Bruno está oficialmente de volta ao Cruzeiro. O clube mineiro que revelou o defensor pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 43,7 milhões) ao Flamengo, que anunciou a ida do defensor para sua nova casa. Os cariocas celebraram ter recebido à vista pelo jogador de 28 anos.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu o processo de transferência do zagueiro Fabrício Bruno para o Cruzeiro. A negociação foi finalizada mediante o pagamento à vista por parte da equipe mineira", anunciou o Flamengo.

Na quinta-feira, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, já havia adiantado que o negócio estava adiantado após o jogador recusar as propostas de renovação com o clube carioca.