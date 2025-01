Corinthians e São Paulo buscam 100% na Copa São Paulo e Vasco entra pressionado

Com vagas garantidas, Corinthians, o maior campeão do torneio com 11 títulos, e Santo André prometem fazer um dos melhores jogos da rodada. Ambos com seis pontos no Grupo 27, quem vencer manterá o 100% de aproveitamento e garantirá a liderança. Em caso de empate, a vantagem será do Corinthians, por ter melhor saldo de gols. O duelo acontece às 17h, no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

A última partida da sexta-feira também tende a ser movimentada. Valendo a ponta do Grupo 11, o São Paulo enfrenta o XV de Jaú, tradicional clube do interior do estado e dono da casa. Às 21h30, no estádio Zezinho Magalhães, quem vencer ficará com o primeiro lugar, pois ambos possuem seis pontos. Assim como no caso do Corinthians, o São Paulo, sonhando com o penta, terá a vantagem do empate devido ao melhor saldo.

A terceira e última rodada da 1.ª fase será disputada até o próximo sábado (11).

O torneio começou no dia 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25 deste mês, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

A 55.ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata. Da 2.ª fase à final, os classificados serão decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.

Confira os jogos de sexta-feira na Copinha: