Com reservas, São Paulo vence XV de Jaú e termina na liderança do Grupo 11 da Copinha

Já classificado para a segunda fase, o São Paulo entrou em campo com reservas nesta sexta-feira diante do XV de Jaú, em jogo valendo a liderança do Grupo 11 da Copa São Paulo de Juniores. Mesmo sem seus titulares, o time da capital venceu, por 2 a 1, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, fechando a fase no topo. Guilherme Reis e Ferreira foram os autores dos gols do tricolor, enquanto David descontou para o time da casa.

O São Paulo encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento, com três vitórias em três jogos e nove pontos. Foram 10 gols marcados e apenas um sofrido, totalizando nove de saldo e com uma das melhores defesas da competição até então.

O time da capital abriu o placar com Guilherme Reis, aos 24 minutos de bola rolando. Na reta final da primeira etapa, o lateral recebeu o segundo amarelo e acabou sendo expulso. Mesmo com um a menos na etapa complementar, o time da capital ampliou, com Ferreira, aos 21. O time até suportou bem a pressão, mas aos 30, David descontou para o XV de Jaú.