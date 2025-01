Brasileiro Gui Santos aproveita chance, se destaca e ajuda Warriors em vitória na NBA

Com grande atuação de Gui Santos, o Golden State Warriors superou o Detroit Pistons por 107 a 104, na noite desta quinta-feira, fora de casa. O ala-pivô brasileiro fez uma de suas melhores apresentações desde que chegou à NBA, sendo o principal reserva da equipe de São Francisco.

O jogador da seleção brasileira anotou 13 pontos, igualando sua melhor marca, já registrada também contra o Indiana Pacers e contra o Utah Jazz, em fevereiro e abril do ano passado, respectivamente. Ele registrou seu recorde de cinco rebotes e ajudou com duas assistências. Acertou ainda quatro de seis tentativas de três pontos.

Não por acaso foi o reserva que mais tempo permaneceu em quadra, com 25 minutos, em sua maior oportunidade de jogo na tradicional equipe da NBA. O bom desempenho do brasileiro se tornou decisiva diante da fraca apresentação de alguns dos principais jogadores do time, como Stephen Curry, autor de apenas 17 pontos (anotou ainda nove rebotes e seis assistências).