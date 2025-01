Bia Haddad e alemã perdem na final e ficam com o vice no Torneio de Adelaide

Paulista de 28 anos, Bia tem sete títulos profissionais de duplas e disputou, nesta edição, a 11ª final no circuito. Jogando ao lado de Laura, de 36 anos, a brasileira foi finalista do WTA 1000 de Indian Wells em 2023 e chegou às quartas no US Open e em Pequim no ano passado.

Agora, Bia aguarda a definição de data e horário para sua estreia no Aberto da Austrália. A sua adversária será a argentina Julia Riera, número 147 no ranking mundial.