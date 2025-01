Aston Martin troca chefe de equipe após temporada decepcionante na Fórmula 1

Bicampeão mundial, o experiente espanhol Fernando Alonso foi apenas o nono colocado geral, com 70 pontos, com menos da metade da pontuação do oitavo colocado, o mexicano Sergio Pérez (152). Seu companheiro de equipe, Lance Stroll não passou do 13º posto, com 24. Os resultados foram considerados um passo atrás na equipe, que havia surpreendido em 2023, com oito pódios para Alonso. Em 2024, o melhor resultado foi o quinto lugar do espanhol no GP da Arábia Saudita.

Em comunicado, a Aston Martin disse que a mudança foi feita para garantir "clareza de liderança e como parte de uma mudança para uma estrutura mais direta".

A mudança na organização também vem antes da chegada do grande projetista de carros Adrian Newey, em março. O engenheiro foi alvo de muita disputa entre as equipes logo após deixar a Red Bull e sua mudança de equipe foi considerada a grande transferência da temporada, mais importante do que algumas envolvendo os próprios pilotos.