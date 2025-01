Artur Jorge, ex-Botafogo, estreia com goleada no comando do Al-Rayyan

Responsável por liderar o Botafogo nas conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores, o técnico Artur Jorge estreou com goleada no comando do Al-Rayyan no futebol do Catar. A equipe aplicou 6 a 2 no Umm-Salal, pela 12ª rodada do campeonato nacional. O brasileiro Róger Guedes marcou dois dos seis gols.

Artur Jorge assumiu o time catariano após proposta considerada irrecusável que o fez rescindir o contrato com o Botafogo. Ele tinha vínculo com a equipe carioca até o fim de 2025. Após a rescisão, o treinador de 53 anos acertou contrato com a equipe do Catar até 2027.

No Botafogo, ele marcou história ao liderar o time na busca pelos troféus do Brasileirão e da Libertadores, competição que os cariocas venceram pela primeira vez na história. O feito fez a torcida inicialmente acreditar que a permanência de Artur Jorge era certa. No entanto, ele decidiu pela oferta do clube do Catar.