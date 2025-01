Vítima de acidente com Rodrigo Garro testou positivo para álcool e drogas, diz promotor

Segundo Cuenca, foram identificadas testemunhas oculares do acidente, que serão convocadas a depor. "Há pessoas que atenderam Chiaraviglio no local do acidente e estamos trabalhando com elas para obter mais detalhes que ajudem a esclarecer como tudo aconteceu", explicou Cuenca.

No dia 4 de janeiro, quando aconteceu o acidente, Garro trafegava em uma caminhonete Dodge RAM pela rua 300, na sua cidade natal, General Pico, onde passava férias. No cruzamento com a rua 108, o veículo foi atingido pela Motomel 110 cc pilotada por Chiaraviglio.

O corintiano foi detido para prestar depoimento e em seguida liberado. O meia foi submetido a teste de alcoolemia que constatou a presença 0,54g de álcool em seu sangue. O jogador foi indiciado por homicídio culposo, sem intenção de matar.

O argentino foi enquadrado no artigo 84, que trata de condução imprudente e negligente ao volante. Ele está proibido de dirigir, mas não houve agravante no indiciamento, o que permitiu que ele retornasse ao Brasil para a reapresentação do elenco do Corinthians, na terça-feira.

Após as investigações, a Procuradoria define se prossegue com a acusação. Depois disso, um juiz conclui se levará Garro a julgamento, em processo que deve durar de 1 a 2 anos.

Desde que as primeiras informações sobre o acidente começaram a circular, o Corinthians montou um grupo para acompanhar o caso. O diretor jurídico, Vinicius Cascone, e o executivo de futebol, Fabinho Soldado, mantêm contato com os advogados de Garro. O clube não vai se manifestar sobre a informação revelada pelo procurador Francisco Cuenca nesta quinta-feira.