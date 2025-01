Rodrygo marca, Real Madrid bate o Mallorca e decidirá com o Barcelona a Supercopa da Espanha

Do lado do Mallorca, as propostas eram claras: defender-se com praticamente todos os seus atletas atrás da linha da bola e tentar desestabilizar Vinicius Júnior com provocações, principalmente com o lateral Maffeo, que o provocou e com quem se estranhou.

O Real Madrid manteve o controle da partida na etapa final, cercando a área da equipe adversária em busca de espaços para penetrar, contando com a habilidade do quarteto Bellingham, Rodrygo, Mbappé e Vinicius Júnior. De tanto insistir, a equipe merengue abriu o placar em um gol chorado aos 17 minutos. Da direita da área, Vini Júnior cruzou para Rodrygo, que cabeceou na trave e, após um bate-rebate entre ataque e defesa, a bola sobrou para Bellingham bater forte no meio do gol.

Apesar da vantagem, a equipe de Carlo Ancelotti se impôs em campo e continuou pressionando no campo ofensivo, enquanto o Mallorca se fechava, de forma desorganizada, e mal conseguia passar do meio de campo. Greif voltou a impedir que os chutes de Rodrygo, Mbappé e Camavinga balançassem sua rede e ampliassem a vantagem do atual campeão da competição.

Apesar da inoperância ofensiva do Mallorca, o Real Madrid garantiu o triunfo com dois gols nos acréscimos. Primeiro, Brahim Díaz, substituto de Vinicius Júnior, tentou acionar Mbappé na área e viu Valjent cortar a bola contra a própria meta. Na sequência, Rodrygo aproveitou o cruzamento de Vázquez da direita e fechou o placar.