Rodrigo Nestor se emociona em despedida do São Paulo rumo ao Bahia

"Em tanto tempo, o ambiente de trabalho acaba se tornando também a sua casa. O que era 'só' um sonho vira um grande objetivo, com metas traçadas pra cada ano, e você aprende que tem de ser resiliente, persistente e matar um leão por dia para honrar a chance que tem de representar um gigante e transformar seu sonho em realidade. Hoje eu sei que ter sentido o azedo das lágrimas todas as vezes que as coisas não saíram como esperado foi exatamente o que me permitiu saborear e valorizar plenamente cada vitória que veio depois."

Nestor acertou contrato de empréstimo com o Bahia até o fim da temporada, com opção de compra em caso de cumprimento de metas. O meia chegou ao clube com apenas 11 anos de idade, com destaque desde as categorias de base. Chegou a ser convocado para as seleções de base do Brasil.

No total, foram 11 títulos conquistados pelo clube, incluindo a Copa São Paulo de Juniores de 2019. Na equipe profissional, participou das conquistas da Copa do Brasil em 2023, da Supercopa Rei, em 2024, e do Campeonato Paulista de 2021. Ele disputou 219 partidas pelo time, com 12 gols e 26 assistências.

A transferência de Michel Araujo também foi oficializada nesta quinta-feira. O meia uruguaio chegou ao clube em 2023 e somou 87 jogos pelo time brasileiro, quatro gols e cinco assistências. Ele também participou da conquista da Supercopa Rei, com direito a converter uma das cobranças de pênalti que decidiu o título sobre o rival Palmeiras.