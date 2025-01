Ponte Preta anuncia meia ex-São Paulo e volante pretendido pelo rival para temporada 2025

A dupla completa a lista de 15 reforços já anunciados pelo clube de Campinas, que ainda irá contar com o atacante Danrlei e o lateral esquerdo Danilo Barcelos, já acertados com a Ponte Preta. Segundo o técnico Alberto Valentim, o time ainda está a procura de um zagueiro no mercado.

Até o momento já foram anunciados pela Ponte Preta: o goleiro Diogo Silva; os laterais Artur, Maguinho e Pacheco; o zagueiro Saimon; os volantes Léo Oliveira, Rodrigo Souza, Jhonny Lucas e Lucas Cândido; o meia Serginho; e os atacantes Victor Andrade, Jean Dias e Bruno Lopes.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista diante do Novorizontino no dia 15 de janeiro, às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi. O time campineiro está no Grupo D, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube.