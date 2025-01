Palmeiras, Santos e Fluminense defendem os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo

Classificados com uma rodada de antecedência no Grupo 10, em Lins, Fluminense e Linense medem forças na disputa pela liderança da chave. Tanto os cariocas, pentacampeões da Copinha, quanto os paulistas, conquistaram duas vitórias contra os outros adversários do grupo: Inter de Limeira e Coimbra-MG. A bola rola às 19h, no estádio Gilberto Siqueira Lopes.

No mesmo horário, é a vez de outras duas equipes tradicionais se enfrentarem. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Grupo 7, a Ferroviária recebe o Santos. Com seis pontos, o clube da Baixada, tricampeão do torneio, está classificado e mirando a primeira posição, enquanto os donos da casa, com quatro, ainda não estão garantidos no mata-mata.

Para o Atlético-MG a situação não está tão tranquila. Com a derrota para o Guarani na estreia e três pontos, uma derrota para a Francana significará a eliminação precoce do time que já foi tricampeão da Copinha, mas participa com a base da categoria sub-17. Valendo a permanência no torneio, a bola rola às 21h30, no estádio Lanchão.

A terceira e última rodada da 1ª fase será disputada até o próximo sábado (11). O torneio começou no dia 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

A 55ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à etapa de mata-mata. Da 2ª fase à final, os classificados serão decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.