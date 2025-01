João Fonseca 'fura' quali, entra na chave do Aberto da Austrália e enfrentará nº 9 do mundo

O novo triunfo deixa o brasileiro mais perto do Top 100 do ranking, uma das principais metas para tenistas da idade de Fonseca. Exibindo rápido crescimento nos últimos três anos, o jovem atleta tem status de promessa mundial do tênis. E, neste embalo, terá a oportunidade de mostrar seus recursos logo em sua estreia na chave principal.

Em jogo com data ainda a ser definida, Fonseca estreará diretamente contra um tenista do Top 10. Rublev, de 27 anos, é o número nove mundo. Chegou a ser o quinto do ranking em 2021 e vem de oscilações nas últimas temporadas. No ano passado, levantou dois troféus, um deles de peso, o Masters 1000 de Madri - também foi campeão em Hong Kong e vice no Masters 1000 do Canadá.

O confronto com o russo foi definido por sorteio também nesta madrugada, logo após o fim das partidas do qualifying, a fase preliminar que distribui as últimas vagas na chave principal. Fonseca entrou na chave principal de um Grand Slam em sua terceira tentativa. No ano passado, acabou sendo eliminado no quali de Wimbledon e do US Open, quando caiu na última rodada.

Como juvenil, o brasileiro foi campeão do Grand Slam americano em 2023, em sua "despedida" da categoria dos mais jovens. A partir de 2024, ele entrou de cabeça no mundo dos profissionais, gerando expectativa na torcida brasileira pelas performances sólidas, a principal delas exibida no Rio Open.

Nesta quinta, Fonseca manteve o alto nível apresentado em suas duas primeiras partidas do quali. Após atuações arrasadoras nas rodadas iniciais, ele precisou suar mais para vencer Thiago Agustín Tirante. Fonseca salvou cinco break points e faturou quatro quebras. Disparou 23 bolas vencedoras, contra 13 do argentino. E cometeu menos erros não forçados: 15 contra 28.

MONTEIRO TAMBÉM AVANÇA