Casos de manipulação de resultados de futebol têm queda de 48% no Brasil em 2024

No caso do Brasil, os jogos com fortes evidências de resultados viciados ocorrem principalmente em divisões inferiores de competições regionais e estaduais. Apenas quatro partidas suspeitas de 2024 foram disputadas em competições organizadas pela CBF, o que representa apenas 0,18% do total, segundo o estudo.

"Embora a redução significativa de partidas suspeitas em 2024 nos dê motivos para otimismo, ela também destaca a necessidade de vigilância contínua e inovação, já que o número ainda é expressivo", afirmou Andreas Krannich, vice-presidente executivo de Integridade, Proteção de Direitos e Serviços Regulatórios da Sportradar, que mantém parceria com entidades como CBF, Fifa, Uefa e Conmebol, além de organizações como COI, ATP, NBA e Nascar. "Continuaremos aprimorando nossas tecnologias e trabalhando em conjunto com as indústrias esportiva e de apostas para promover o jogo limpo e proteger a integridade do esporte em todo o mundo."

Para monitorar as competições e identificar padrões irregulares de apostas, a empresa utiliza tecnologia de análise de dados e inteligência artificial. Os dados coletados ajudaram em investigações que resultaram em 104 punições em 15 países em 2024.