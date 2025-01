Botafogo nega atraso em premiação da Libertadores e diz que elenco pediu aumento não previsto

O Botafogo emitiu uma nota oficial nesta quinta-feira para esclarecer os possíveis atrasos nos pagamentos de premiações aos jogadores pela conquista da Copa Libertadores da América de 2024. O clube carioca negou o fato.

A diretoria do clube carioca argumentou que a Conmebol repassou os valores dos prêmios para a CBF no dia 20 de dezembro. Posteriormente, a entidade que comanda o futebol nacional transferiu a quantia para o clube no dia 27 do mês passado, quando o departamento financeiro do Botafogo estava em recesso.

De acordo com a agremiação, os pagamentos serão feitos no prazo de 20 dias úteis após o recebimento do valor, o que está dentro do previsto. Assim, tudo seria quitado até o dia 24 de janeiro.