Romero renova com o Corinthians até o fim do ano: 'Ano de muitos desafios'

E Romero tem mesmo motivos para estar à vontade. Identificado com a torcida, ele ostenta a marca de maior artilheiro da Neo Química Arena com 38 gols. O paraguaio é também o estrangeiro que mais vezes vazou os adversários pelo Corinthians com 62 bolas na rede.

Com 324 partidas pela equipe paulista, o atacante de 32 anos conquistou as edições do Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017. Ele também foi campeão paulista em 2017 e 2018.