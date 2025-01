GP da Bélgica renova contrato com a F-1, mas entrará em rodízio no calendário

O GP da Bélgica estendeu seu contrato com a Fórmula 1, em anúncio feito nesta quarta-feira. No entanto, a tradicional corrida disputada no Circuito de Spa-Francorchamps entrará em sistema de rodízio diante do saturado calendário da competição. Pelo acordo, o GP será realizado no autódromo belga em 2026, 2027, 2029 e 2031, sem provas em 2028 e 2030.

O contrato antigo se encerraria após a disputa do GP deste ano. Após longas negociações e ajustes no circuito, a direção da F-1 chegou a um acordo para mais quatro corridas, sem a presença da prova belga em dois dos próximos seis anos. A categoria não informou qual GP entrará no lugar da corrida em Spa em 2028 e 2030.

Nos últimos anos, o calendário da F-1 vem se tornando inchado, até alcançar o recorde de 24 provas nas temporadas mais recentes. A direção da categoria, no entanto, prevê adicionar mais provas nos próximos anos, com foco no mercado asiático e nos Estados Unidos.